Захарова раскрыла, зачем Зеленский Западу: «Нужен был для чудовищного преступления»

«Зеленского отбирали по принципу как раз-таки беспринципности. И это не тавтология. Искали такого человека, который был бы зависим морально, нравственно и, конечно, физиологически. Ровно поэтому его и рекрутировали западные кураторы для совершения чудовищного, страшного преступления, а именно — уничтожения Украины, украинской государственности и украинского народа», — резюмировала Захарова во время интервью «Вестям».