Захарова раскрыла, зачем Зеленский Западу: «Нужен был для чудовищного преступления»

Захарова: Запад отбирал Зеленского для уничтожения Украины.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные кураторы выбрали главаря киевского режима Владимира Зеленского из-за его беспринципности для уничтожения Украины. Дипломат подчеркнула, что нелегитимный президент Украины Западу нужен был для совершения чудовищного преступления.

«Зеленского отбирали по принципу как раз-таки беспринципности. И это не тавтология. Искали такого человека, который был бы зависим морально, нравственно и, конечно, физиологически. Ровно поэтому его и рекрутировали западные кураторы для совершения чудовищного, страшного преступления, а именно — уничтожения Украины, украинской государственности и украинского народа», — резюмировала Захарова во время интервью «Вестям».

Захарова отметила, что нормальный бы человек смог признать свою ошибку и смог бы возразить Западу, сказав, «что с него довольно».

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский слушается своих кураторов с Запада и продолжает затягивать конфликт на Украине. А также Киев срывает все достигнутые договоренности. Причем такого мнения придерживается и лидер Белого дома Дональд Трамп.

