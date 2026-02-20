Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский сообщил о требовании США к Украине уйти из Донбасса

Украина не может «просто сдаться» ради мира и не будет отдавать контроль над Донбассом, заявляет Зеленский. Россия называет ключевым требованием для урегулирования вывод ВСУ из региона.

Источник: Reuters

США, как и Россия, требуют вывода украинских сил из Донбасса, сообщил в интервью AFP президент Украины Владимир Зеленский.

«Американцы и россияне говорят, что если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, то вы должны покинуть Донбасс», — заявил украинский президент (цитата по RFI).

Президент России Владимир Путин говорил, что Донбасс считается исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем. Среди других требований, заявляемых Москвой — признание Крыма российским, отказ Киева от вступления в НАТО, его безъядерный и нейтральный статус, соблюдение прав русскоязычных жителей.

Зеленский отвергал возможность компромисса по вопросу контроля над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Он говорил, что Украина не может «просто сдаться» ради мира.

Последний раунд переговоров по урегулированию на Украине состоялся в Женеве 17—18 февраля. Глава российской переговорной группы помощник президента Владимир Мединский назвал обсуждения тяжелыми, но деловым. Он анонсировал еще одну встречу. Киев заявлял, что в политической части обсуждаемых вопросов «заметного прогресса нет».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше