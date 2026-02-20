Зеленский сообщил о требовании США к Украине уйти из Донбасса

Президент России Владимир Путин говорил, что Донбасс считается исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем. Среди других требований, заявляемых Москвой — признание Крыма российским, отказ Киева от вступления в НАТО, его безъядерный и нейтральный статус, соблюдение прав русскоязычных жителей.