Sky: экс-принца Эндрю могут исключить из очереди на трон

30 октября Букингемский дворец сообщил, что Эндрю будет лишен титула «принц», который достался ему при рождении. Однако он сохранил восьмое место в очереди престолонаследия — после своего племянника, старшего сына короля принца Уэльского Уильяма и его трех детей, а также своего второго племянника, младшего сына короля принца Гарри и его двух детей.