Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва построит железнодорожную ветку для войск НАТО

Министерство обороны Литвы приступило к строительству новой железнодорожной ветки к военному полигону Руднинкай для улучшения транспортировки войск и техники. Об этом 20 февраля сообщил портал Defence Blog.

Источник: РИА "Новости"

«Цель проекта — ускорить военную мобильность и обеспечить надежную переброску войск и тяжелой техники в один из основных тренировочных полигонов страны железнодорожная ветка представляет собой один из важнейших инфраструктурных проектов последнего времени, напрямую связанных с боеготовностью и планированием усиления НАТО», — говорится в материале.

Данная инициатива направлена на решение оперативных проблем, связанных с перемещением тяжелой военной техники с использованием гражданской инфраструктуры, изначально не предназначенной для быстрой военной транспортировки.

В связи с увеличением численности войск НАТО в Прибалтике приоритетной задачей на восточном фланге стало повышение военной мобильности. Расширение и модернизация железнодорожной сети восточноевропейских стран призвана обеспечить быструю переброску подкреплений между государствами-членами во время учений или кризисных ситуаций.

Обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу сообщал 6 февраля, что переброска Германией около 5 тыс. военнослужащих и 105 танков в Литву является частью плана НАТО OPLAN DEU. Согласно публикации, Берлин намерен направить танки Leopard 2A8 в рамках первого постоянного зарубежного размещения бундесвера со времен Второй мировой войны.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше