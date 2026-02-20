Литва построит железнодорожную ветку для войск НАТО

«Цель проекта — ускорить военную мобильность и обеспечить надежную переброску войск и тяжелой техники в один из основных тренировочных полигонов страны железнодорожная ветка представляет собой один из важнейших инфраструктурных проектов последнего времени, напрямую связанных с боеготовностью и планированием усиления НАТО», — говорится в материале.
Данная инициатива направлена на решение оперативных проблем, связанных с перемещением тяжелой военной техники с использованием гражданской инфраструктуры, изначально не предназначенной для быстрой военной транспортировки.
В связи с увеличением численности войск НАТО в Прибалтике приоритетной задачей на восточном фланге стало повышение военной мобильности. Расширение и модернизация железнодорожной сети восточноевропейских стран призвана обеспечить быструю переброску подкреплений между государствами-членами во время учений или кризисных ситуаций.
Обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу сообщал 6 февраля, что переброска Германией около 5 тыс. военнослужащих и 105 танков в Литву является частью плана НАТО OPLAN DEU. Согласно публикации, Берлин намерен направить танки Leopard 2A8 в рамках первого постоянного зарубежного размещения бундесвера со времен Второй мировой войны.