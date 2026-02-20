Трамп: США рассматривают возможность ограниченного удара по Ирану

«Думаю, могу сказать, что рассматриваю это», — подтвердил американский лидер, не вдаваясь в детали.
Ранее телеканал CBS сообщил, что операция может начаться уже 21 февраля. В Белом доме предупреждали: если Тегеран не пойдёт на переговоры и не заключит сделку, предусматривающую полный отказ от ядерного оружия, США готовы применить силу.
Ранее сообщалось, что США стягивают на Ближний Восток крупнейшую авиагруппировку со времён войны в Ираке в 2003 году. По сведениям западных источников, американская администрация изучает возможность нанести удар по Ирану в ближайшие выходные. Трамп дал 15 дней на заключение сделки с Тегераном.
