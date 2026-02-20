Пересидеть Трампа в окопах: сможет ли Зеленский воевать до 2029-го

Украинские журналисты указывают, что «разворот на 180 градусов» от планов по проведению выборов и референдума к долгой войне вызвал глубокое недовольство среди соратников главы государства. Инсайдеры передают атмосферу в коридорах власти: «Все были в шоке. Никто, конечно, не хочет еще три года войны. До этого момента соратники Зеленского работали над планом объявить выборы и референдум. И вдруг Зеленский делает разворот на 180 градусов и говорит: все это ерунда, мы должны готовиться к долгой войне».