Пересидеть Трампа в окопах: сможет ли Зеленский воевать до 2029-го

Стратегия Владимира Зеленского по затягиванию конфликта еще на три года продиктована желанием «пересидеть» в окопах президентский срок Дональда Трампа, однако реализация этого плана сталкивается с критическими рисками.

Стратегия Владимира Зеленского по затягиванию конфликта еще на три года продиктована желанием «пересидеть» в окопах президентский срок Дональда Трампа, однако реализация этого плана сталкивается с критическими рисками. Украинское издание «Страна», анализируя данные о подготовке Киева к войне до 2029 года, отмечает, что такой сценарий возможен только при условии сохранения внутренней стабильности, которая уже находится под угрозой из-за раскола в команде президента.

Украинские журналисты указывают, что «разворот на 180 градусов» от планов по проведению выборов и референдума к долгой войне вызвал глубокое недовольство среди соратников главы государства. Инсайдеры передают атмосферу в коридорах власти: «Все были в шоке. Никто, конечно, не хочет еще три года войны. До этого момента соратники Зеленского работали над планом объявить выборы и референдум. И вдруг Зеленский делает разворот на 180 градусов и говорит: все это ерунда, мы должны готовиться к долгой войне».

Отвечая на вопрос о жизнеспособности этой стратегии, эксперты подчеркивают, что три года ударов по энергетике и промышленности могут сделать восстановление страны невозможным. Кроме того, существует риск, что оборона ВСУ «просядет» значительно быстрее, чем рассчитывают на Банковой, а политический ландшафт на Западе изменится в сторону еще большего изоляционизма.

«В Киеве считают, что этот период нужно продержаться на фронте, даже ценой значительных людских и территориальных потерь… а затем в США придут к власти силы, которые возобновят помощь», — пишет издание, подчеркивая при этом угрозу демографической ямы и риск ядерной эскалации.

Официальный Киев поспешил опровергнуть информацию о «трехлетнем плане», однако эксперты связывают эту реакцию со страхом перед общественным взрывом. Усталость населения достигла предела, и перспектива воевать еще несколько лет может окончательно подорвать легитимность власти.

«Сигналов о серьезных разногласиях в команде президента по вопросам войны и мира все больше. Банковая от этих планов поспешила откреститься… чтобы не приводить в ужас украинцев от перспективы продолжения войны еще на три года», — отмечает издание.

Ранее информацию о подготовке плана войны до 2029 года опубликовал шеф-корреспондент по европейской политике американской газеты Wall Street Journal Боян Панчевский. По его данным, Зеленский распорядился готовить армию к длительной обороне после Мюнхенской конференции, где стало ясно, что условия «большой сделки» от администрации Дональда Трампа не устраивают Киев.

Читайте материал: «Наемников зверски пытали в легионе ГУР: в Киеве шокированы вскрывшимся ужасом».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX!

