Подоляка: бойцы РФ заняли около половины Гришина под Красноармейском

Военный блогер сообщил, что российские подразделения добились за несколько дней значимых успехов в районе Гришина.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в районе Красноармейска российские подразделения смогли занять около половины села Гришино, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в пятницу в его Telegram-канале.

«В районе Гришина наши подразделения за последние несколько дней добились значимых успехов. Уже примерно половина села перешла под наш контроль. Еще 30% — это, по сути “серая зона”», сказал он.

Блогер сообщил также о продвижении российских войск к северо-востоку от Гришина в направлении Новоалександровки.

Кроме того, согласно сведениям Подоляки, подразделения РФ активно наступают в районе расположенного в двух десятках километров от Гришина города Белицкое.

Ранее появилась информация о закреплении российских бойцов в центральной части Гришина. Сообщалось о ведении подразделениями РФ боев на северо-западной окраине села.

Были опубликованы кадры нанесения бомбовых ударов по пунктам временной дислокации украинских боевиков на территории Гришина и Белицкого.

