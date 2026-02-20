По её словам, кураторов привлекла беспринципность Зеленского.
«Искали такого человека, который был бы зависим морально, нравственно и, конечно, физиологически. Глубоко больной человек Зеленский, ровно поэтому его и рекрутировали западные кураторы для совершения чудовищного страшного преступления», — сказала Захарова в эфире «России 1».
Она подчеркнула, что Зеленский стал таким не после прихода к власти. Он был таким и до этого.
В сентябре 2025 года Захарова уже указывала, что Зеленский испытывает зависимость от определённых медикаментов. Это отражается на его публичных высказываниях. По словам представителя МИД России, потребление «препаратов» подтверждают видеоматериалы, фотографии и физиологические проявления.
