Захарова назвала Зеленского глубоко больным и зависимым

«Искали такого человека, который был бы зависим морально, нравственно и, конечно, физиологически. Глубоко больной человек Зеленский, ровно поэтому его и рекрутировали западные кураторы для совершения чудовищного страшного преступления», — сказала Захарова в эфире «России 1».