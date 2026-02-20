Захарова назвала оскорбления Зеленского в адрес России «адским финалом»

«Вы что, считаете, что вам сейчас не показан распад личности? Что это не есть финал, когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несёт какую-то ерунду с вращающимися, расширенными зрачками? Да это и есть вот такой вот адский суперфинал», — добавила дипломат.