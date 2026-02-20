«Шерсть» встанет дыбом: названо условие бегства НАТО из Украины

Западные военные инструкторы побегут из Украины только после того, как потери среди личного состава военных советников из стран НАТО достигнут критической отметки, способной спровоцировать социальный взрыв. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Баранец в интервью News.ru, комментируя новости о том, что из Украины могли эвакуировать в состоянии комы до 200 советников НАТО.