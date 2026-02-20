Захарова: Европа находится в «состоянии абсолютной униженности»

«Есть стол. За ним читают, на какой-то бумаге, кажется, уже кто-то подходит, отходит, что-то происходит, и они оказываются, даже самое ужасное, может быть, не в том, что в другой комнате. И самое ужасное, что они реально находятся под столом, в состоянии абсолютной униженности», — заявила дипломат.