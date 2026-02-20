«Танцевать будут недолго»: Трамп готовит глобальную пошлину в 10%

Дональд Трамп также не скрывал своего раздражения реакцией международных партнеров на временную судебную блокировку его предыдущих инициатив. По словам хозяина Овального кабинета, радость иностранных государств будет кратковременной: «Иностранные государства, которые годами грабили нас, в восторге. Они так счастливы, что танцуют на улицах. Но танцевать они будут недолго».