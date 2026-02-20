«Танцевать будут недолго»: Трамп готовит глобальную пошлину в 10%

Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительной глобальной пошлины в размере 10% на весь ввозимый в страну импорт. Это решение стало экстренным ответом на вердикт Верховного суда США, который ранее в ту же пятницу ограничил право главы государства единолично устанавливать торговые сборы. Новый тариф будет накладываться сверх уже действующих пошлин, что фактически означает резкую эскалацию глобальной торговой войны.
Выступая на незапланированном брифинге в Белом доме, американский лидер подчеркнул, что юридические препятствия не остановят его экономическую стратегию.
«Сегодня я подпишу приказ о введении глобального тарифа в размере 10%… сверх наших обычных тарифов, которые уже взимаются», — объявил глава Овального кабинета.
Дональд Трамп также не скрывал своего раздражения реакцией международных партнеров на временную судебную блокировку его предыдущих инициатив. По словам хозяина Овального кабинета, радость иностранных государств будет кратковременной: «Иностранные государства, которые годами грабили нас, в восторге. Они так счастливы, что танцуют на улицах. Но танцевать они будут недолго».
Глава государства пояснил, что решение высшей судебной инстанции носит технический характер и не отменяет сам принцип протекционизма.
«Верховный суд не отменял пошлины. Они лишь признали недействительным конкретное использование пошлин по закону о чрезвычайных экономических полномочиях», — резюмировал президент.
Поводом для резких заявлений администрации послужило решение Верховного суда США, согласно которому закон о чрезвычайных экономических полномочиях не дает главе исполнительной власти права вводить импортные пошлины в обход Конгресса. Трамп назвал этот вердикт позором, однако сразу анонсировал наличие «запасного плана» и «отличных альтернатив» для правительства.
