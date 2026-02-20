Венгрия заблокировала Украине кредит ЕС на 90 млрд евро

«Мы приняли решение заблокировать выдачу Украине военного кредита в размере 90 млрд евро до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу “Дружба”, — сказал глава МИД в видеообращении на телеканале М1.
Сийярто дважды подчеркнул — пока нефть не пойдёт в Венгрию, Украина не получит доступ к военному кредиту на 90 миллиардов евро.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше