Трамп объявил о введении новой пошлины в 10% на весь импорт

Президент США Дональд Трамп заявил о введении дополнительной 10-процентной пошлины на весь импорт после решения Верховного суда.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительной 10-процентной пошлины на весь импорт в страну после решения Верховного суда о незаконности ранее введенных тарифов.

По словам главы Белого дома, он подпишет указ о глобальной пошлине в размере 10% сверх действующих стандартных тарифов. Трамп уточнил, что все меры, связанные с национальной безопасностью, сохраняются.

Президент заявил, что «глубоко разочарован» решением суда. Он выразил мнение, что вердикт был принят под влиянием иностранных интересов и политического давления. Трамп также отметил, что считает тарифную политику символом национальной экономической безопасности США.

Верховный суд США ранее признал, что закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года не дает президенту права вводить масштабные импортные пошлины без санкции Конгресса.

Ранее Трамп назвал решение суда позором и сообщил о наличии «запасного плана» в ответ на блокировку его тарифной инициативы.

