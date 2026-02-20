Удары БПЛА по Краснодару: ранен рабочий, повреждена газовая труба

В Краснодаре атака беспилотников ВСУ привела к ранению человека, повреждению восьми автомобилей и возгоранию газовой магистрали в непосредственной близости от жилых домов. Обломки одного из БПЛА рухнули в районе торгового центра «Меридиан» на улице Новороссийской, задев промышленную зону и гаражный кооператив. По информации региональных властей, на месте падения возник серьезный пожар, который к текущему моменту удалось ликвидировать.
Глава города Краснодара Евгений Наумов в своем персональном Telegram-канале уточнил, что удар пришелся на критический объект инфраструктуры, что и вызвало огненное ЧП: «Осколки повредили газовую трубу, из-за чего произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы, скорая помощь, газовая служба».
По данным Оперативного штаба Краснодарского края, один из жителей города получил ранения, находясь в зоне падения фрагментов. Представители регионального ведомства отметили: «Пострадавшему (порезы от осколков стекла) на месте оказали первую помощь».
Градоначальник подчеркнул, что эпицентр происшествия находился рядом с многоквартирными домами, в которых от взрывной волны выбило окна. Сейчас на месте продолжают работу специалисты газовой службы и криминалисты.
