Трамп заявил, что Ирану лучше пойти на «справедливую сделку»

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Ирану следовало бы выработать и заключить с США «справедливую сделку». Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

Источник: Reuters

Его спросили, какое послание он хотел бы передать иранскому народу. «Им лучше договориться о справедливой сделке», — коротко ответил он.

17 февраля в Женеве прошел второй раунд переговоров США и Ирана при посредничестве Омана по ядерному досье. В иранском МИД заявили о взаимопонимании по ряду вопросов, которые могут войти в проект будущего соглашения. Вашингтон заявил, что консультации прошли хорошо, однако Тегеран пока не готов признать ряд позиций, которые обозначили в Белом доме. Ранее США и Израиль настаивали на отказе Ирана не только от развития ядерной программы, но и от производства баллистических ракет, а также поддержки проиранских сил на Ближнем Востоке.

