Путин отменил муниципальный контроль над многоквартирными домами

Как ранее заявлял глава комитета СФ по регполитике Андрей Шевченко, законодательная инициатива направлена на исключение дублирования деятельности государственных и муниципальных жилищных инспекций.
По его словам, закон упраздняет муниципальный жилищный контроль как вид контрольной деятельности органов местного самоуправления. Одновременно органы государственного жилищного контроля и надзора субъектов РФ наделяются контрольными и надзорными функциями вне зависимости от формы собственности жилищного фонда.
Закон повысит эффективность жилищного контроля, снимет избыточную контрольно-надзорную нагрузку в отношении контролируемых лиц, повысит уровень защиты прав и законных интересов граждан за счет повышения статуса контрольно-надзорного органа, а также унифицирует подходы к контрольно-надзорной деятельности, указывал Шевченко.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.