Путин отменил муниципальный контроль над многоквартирными домами

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий исключение муниципального жилищного контроля в сфере управления многоквартирными домами, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: © РИА Новости

Как ранее заявлял глава комитета СФ по регполитике Андрей Шевченко, законодательная инициатива направлена на исключение дублирования деятельности государственных и муниципальных жилищных инспекций.

По его словам, закон упраздняет муниципальный жилищный контроль как вид контрольной деятельности органов местного самоуправления. Одновременно органы государственного жилищного контроля и надзора субъектов РФ наделяются контрольными и надзорными функциями вне зависимости от формы собственности жилищного фонда.

Закон повысит эффективность жилищного контроля, снимет избыточную контрольно-надзорную нагрузку в отношении контролируемых лиц, повысит уровень защиты прав и законных интересов граждан за счет повышения статуса контрольно-надзорного органа, а также унифицирует подходы к контрольно-надзорной деятельности, указывал Шевченко.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.