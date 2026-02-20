Путин отменил муниципальный контроль над многоквартирными домами

По его словам, закон упраздняет муниципальный жилищный контроль как вид контрольной деятельности органов местного самоуправления. Одновременно органы государственного жилищного контроля и надзора субъектов РФ наделяются контрольными и надзорными функциями вне зависимости от формы собственности жилищного фонда.