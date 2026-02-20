Владимир Зеленский признал, что Соединенные Штаты и Россия сформировали единый фронт, требуя вывода украинских войск из Донбасса. В интервью агентству Agence France-Presse глава киевского режима сообщил, что Вашингтон фактически присоединился к ключевому условию Москвы для прекращения боевых действий. По словам украинского лидера, обе сверхдержавы поставили Киев перед жестким выбором на женевских переговорах.
Зеленский подчеркнул категоричность позиции Белого дома, которая теперь полностью совпадает с требованиями Кремля: «Американцы и русские говорят: если вы хотите, чтобы конфликт закончился завтра, уходите из Донбасса».
Ранее в Кремле отмечали, что еще во время саммита в Анкорилже американская сторона признала, что без окончательного решения территориального вопроса рассчитывать на стабильный мир невозможно. Выход ВСУ из Донбасса является отправной точкой этой стратегии.
Ранее Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале сообщил, что обговорил с переговорной командой установку, но новую встречу в трехстороннем формате в Женеве. Киев подготовил ответы на острые вопросы. При этом Зеленский настаивает на встрече лидеров, так как считает, что ключевые проблемы, которые не смогли решить переговорные команды, можно решить только в таком формате.
