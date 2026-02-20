Трамп: США хотят урегулировать конфликт на Украине

Также венгерский премьер-министр Виктор Орбан допустил, что США могут выйти из переговорного процесса по Украине. Он заявил, что американская сторона может «собрать вещи и уйти», если европейские страны продолжат препятствовать инициативам Вашингтона. Орбан подчеркнул, что без участия Белого дома завершить конфликт будет сложно.