Трамп: США хотят урегулировать конфликт на Украине

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен добиться урегулирования конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

США хотят закончить конфликт на Украине, заявил президент Дональд Трамп.

Выступая перед журналистами в Вашингтоне, он подчеркнул, что американская сторона намерена добиться урегулирования. По словам Трампа, происходящее является «ужасным» конфликтом.

Ранее сообщалось, что в Киеве заявили о недостаточном объеме военной помощи со стороны ЕС. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква отметил, что из 150 млрд евро, выделенных странами Евросоюза по программе SAFE на укрепление собственной обороноспособности, Украине направили около 5 млрд евро. По его словам, государства ЕС самостоятельно определяют приоритеты расходов, ориентируясь на внутренние потребности.

Также венгерский премьер-министр Виктор Орбан допустил, что США могут выйти из переговорного процесса по Украине. Он заявил, что американская сторона может «собрать вещи и уйти», если европейские страны продолжат препятствовать инициативам Вашингтона. Орбан подчеркнул, что без участия Белого дома завершить конфликт будет сложно.

