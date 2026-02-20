Бойцы РФ развернули флаг своей бригады в Миньковке под Краматорском

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Миньковки подразделениями российской группировки войск «Юг» 16 февраля. Тогда же было объявлено о переходе под контроль войск РФ села Покровка в Сумской области. По информации оборонного ведомства, этот населенный пункт заняли бойцы российской группировки войск «Север».