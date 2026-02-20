Бойцы РФ развернули флаг своей бригады в Миньковке под Краматорском

В Сети появились снятые с дрона кадры из села Миньковка в ДНР, на территории которого бойцы 8-й разведывательно-штурмовой бригады ВС РФ развернули флаг своего подразделения.
«Добровольцы 8-й разведывательно-штурмовой бригады Южной группировки войск прошли через всю Миньковку и подняли флаг на ее окраине. … Миньковка — наша!», — сообщает Telegram-канал подразделения.
В публикации отмечается, что бойцам бригады удалось первыми зайти в Миньковку, прорвав оборону ВСУ.
Согласно сведениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, в настоящее время российские военные продолжают бои к востоку от Миньковки.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Миньковки подразделениями российской группировки войск «Юг» 16 февраля. Тогда же было объявлено о переходе под контроль войск РФ села Покровка в Сумской области. По информации оборонного ведомства, этот населенный пункт заняли бойцы российской группировки войск «Север».