Ричмонд
+11°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы РФ развернули флаг своей бригады в Миньковке под Краматорском

По информации источников, российские военные прошли через всю Миньковку и подняли флаг своего подразделения на ее окраине.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились снятые с дрона кадры из села Миньковка в ДНР, на территории которого бойцы 8-й разведывательно-штурмовой бригады ВС РФ развернули флаг своего подразделения.

«Добровольцы 8-й разведывательно-штурмовой бригады Южной группировки войск прошли через всю Миньковку и подняли флаг на ее окраине. … Миньковка — наша!», — сообщает Telegram-канал подразделения.

В публикации отмечается, что бойцам бригады удалось первыми зайти в Миньковку, прорвав оборону ВСУ.

Согласно сведениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, в настоящее время российские военные продолжают бои к востоку от Миньковки.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Миньковки подразделениями российской группировки войск «Юг» 16 февраля. Тогда же было объявлено о переходе под контроль войск РФ села Покровка в Сумской области. По информации оборонного ведомства, этот населенный пункт заняли бойцы российской группировки войск «Север».