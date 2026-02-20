Путин обязал операторов отключать связь по требованию ФСБ

В ходе обсуждения документа в Государственной Думе формулировки были значительно ужесточены. Если на этапе первого чтения предполагалось, что ФСБ сможет направлять лишь «запрос» в операторам, то к окончательному принятию этот механизм был заменен на прямое «требование», обязательное к исполнению.