Путин обязал операторов отключать связь по требованию ФСБ

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в федеральный закон «О связи», которые наделяют спецслужбы полномочиями по принудительному отключению телекоммуникационных сетей. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, операторы теперь обязаны прекращать оказание услуг по первому требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ). Конкретный перечень ситуаций, в которых будет применяться эта мера, будет дополнительно определен нормативными актами главы государства.
Важной деталью нового регулирования стало полное освобождение компаний от ответственности перед абонентами за сбои. В тексте нормативного акта зафиксировано, что бизнес защищен от судебных исков, если выполнял распоряжение силовиков.
«Операторы не будут нести ответственность за перебои со связью, если отключение сети будет связано с соответствующим требованием ФСБ», — такое изменение вносится в закон «О связи».
В ходе обсуждения документа в Государственной Думе формулировки были значительно ужесточены. Если на этапе первого чтения предполагалось, что ФСБ сможет направлять лишь «запрос» в операторам, то к окончательному принятию этот механизм был заменен на прямое «требование», обязательное к исполнению.
В последние месяцы во многих регионах наблюдается временное отключение мобильного интернета. Местные органы власти и операторы сообщали, что это продиктовано мерами безопасности.
