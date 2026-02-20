Трамп вводит глобальный 10%-ный тариф в ответ на отмену пошили Верховным судом США

В ноябре 2025 года на слушании суда Трамп заявил, что на случай, если инстанция решит отменить пошлины, ему потребуется разработать «план игры номер два». Уже спустя два месяца директор Национального экономического совета Кевин Хассет в интервью телеканалу Fox News заявил, что у американской администрации есть «очень, очень детальный запасной план» на случай проигрыша в Верховном суде, и что она сможет «почти немедленно» восстановить тарифы с опорой на другие законы.