Трамп задействует закон 1974 года для введения новых глобальных пошлин в 10%

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в пятницу подпишет указ о введении дополнительных глобальных пошлин в размере 10% в отношении стран мира. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме, подчеркнув, что мера станет «дополнением к уже существующим тарифам».