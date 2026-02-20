Канцлер Германии Фридрих Мерц 20 февраля переизбран председателем Христианско-демократического союза (ХДС), за него проголосовали более 90% делегатов. Решение принято на съезде партии.
Трансляция голосования шла в прямом эфире телеканала Phoenix.
«Я принимаю избрание», — сказал Мерц по итогам голосования и поблагодарил однопартийцев.
Других кандидатов на пост председателя ХДС не было.
Ранее сообщалось, что рейтинг Мерца в Германии оказался рекордно низким — всего 22%. Несмотря на это, Мерц заявил о намерении баллотироваться на пост канцлера ФРГ в 2029 году.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил Мерцу, который мечтает об истощении России.
