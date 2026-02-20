Ричмонд
Мерц переизбран председателем ХДС

Канцлера ФРГ Фридриха Мерца переизбрали председателем партии «Христианско-демократический союз».

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Фридрих Мерц 20 февраля переизбран председателем Христианско-демократического союза (ХДС), за него проголосовали более 90% делегатов. Решение принято на съезде партии.

Трансляция голосования шла в прямом эфире телеканала Phoenix.

«Я принимаю избрание», — сказал Мерц по итогам голосования и поблагодарил однопартийцев.

Других кандидатов на пост председателя ХДС не было.

Ранее сообщалось, что рейтинг Мерца в Германии оказался рекордно низким — всего 22%. Несмотря на это, Мерц заявил о намерении баллотироваться на пост канцлера ФРГ в 2029 году.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил Мерцу, который мечтает об истощении России.

