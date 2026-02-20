Ричмонд
Генетические данные россиян запретили массово передавать за рубеж

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон в сфере регулирования обращения генетических данных россиян, который в том числе ограничил передачу за рубеж, а также иностранцам в РФ, данных россиян, полученных в ходе генетических и иммунологических исследований.

Источник: Пресс-служба Президента России

Изменения внесены в федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности». Проект закона был инициирован правительством РФ.

«Передача генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических и (или) иммунологических исследований, иностранным физическим и юридическим лицам, находящимся на территории Российской Федерации, представительствам (филиалам) иностранных юридических лиц, находящихся на территории Российской Федерации, представителям указанных юридических лиц на территории Российской Федерации, а также физическим и юридическим лицам, находящимся за пределами территории Российской Федерации, иностранным государствам запрещается», — говорится в тексте закона.