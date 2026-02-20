Трамп вновь высоко оценил отношения с Индией

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительной глобальной пошлины в размере 10% на весь импорт, ввозимый в страну. Это решение стало экстренным ответом на вердикт Верховного суда США, который ранее в ту же пятницу ограничил право главы государства единолично устанавливать торговые сборы. Новый тариф будет накладываться сверх уже действующих пошлин, что фактически означает резкую эскалацию глобальной торговой войны.