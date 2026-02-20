Президент США Дональд Трамп вновь высоко оценил отношения с Индией, назвав их «фантастическими» в беседе с журналистами. При этом он в очередной раз повторил тезис о том, что Нью-Дели якобы отказался от экономического сотрудничества с Москвой.
Ранее в феврале Трамп уже заявлял, что Индия согласилась прекратить закупки российской нефти и увеличить импорт из США, а также рассмотреть поставки из Венесуэлы. Однако официальные индийские источники эту информацию опровергают.
Так, в пятницу представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал подчеркнул, что позиция страны по закупкам нефти в России и Венесуэле остаётся неизменной. В Москве также не видят оснований полагать, что Нью-Дели пересмотрел свой подход к сотрудничеству с РФ.
Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительной глобальной пошлины в размере 10% на весь импорт, ввозимый в страну. Это решение стало экстренным ответом на вердикт Верховного суда США, который ранее в ту же пятницу ограничил право главы государства единолично устанавливать торговые сборы. Новый тариф будет накладываться сверх уже действующих пошлин, что фактически означает резкую эскалацию глобальной торговой войны.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами заявил, что европейские страны стали слабыми и неузнаваемыми.
