Вэнс раскритиковал решение Верховного суда США о пошлинах

Трамп в свою очередь заявил, что все пошлины, связанные с национальной безопасностью, сохраняются в полной мере, несмотря на решение. Он добавил, что позднее в пятницу подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% дополнительно к уже инициированным, и отметил, что ряд торговых сделок, заключенных США с иностранными государствами, будут изменены из-за решения суда.