Вэнс раскритиковал решение Верховного суда США о пошлинах

«Сегодня Верховный суд постановил, что конгресс, несмотря на предоставление президенту возможности “регулировать импорт”, на самом деле не имел этого в виду. Это просто-напросто беззаконие со стороны суда», — написал Вэнс в соцсети Truth Social.
Он добавил, что судебное решение лишь усложняет работу президента США Дональда Трампа по защите американской промышленности.
«Президент Трамп обладает широким спектром других тарифных полномочий, и он будет использовать их для защиты американских рабочих и продвижения торговых приоритетов этой администрации», — отметил вице-президент.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
Трамп в свою очередь заявил, что все пошлины, связанные с национальной безопасностью, сохраняются в полной мере, несмотря на решение. Он добавил, что позднее в пятницу подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% дополнительно к уже инициированным, и отметил, что ряд торговых сделок, заключенных США с иностранными государствами, будут изменены из-за решения суда.