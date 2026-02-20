Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон о дополнительных неоплачиваемых отпусках ветеранам СВО

Ветераны боевых действий получили право на 35 дней неоплачиваемого отпуска.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, которые ранее направлялись для выполнения задач в зону СВО, получили право на дополнительный неоплачиваемый отпуск. Он может составлять до 35 дней в год. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Речь идёт о внесении изменений в закон «О ветеранах». Цель этих изменений — повысить уровень социальной защищённости ветеранов боевых действий. Это лица, направлявшиеся для выполнения задач на территории ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года, имеющих особые заслуги в выполнении указанных задач и при этом отработавших на этих территориях в общей сложности не менее шести месяцев, либо откомандированных досрочно по уважительным причинам.

Нововведения также касаются лиц, направлявшихся в командировку в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, и тех, кто выполнял специальные задачи в Сирии с 30 сентября 2015 года.

Также Путин подписал закон о сохранении ежемесячного пособия многодетным семьям. Этот документ позволит сохранить выплаты при небольшом росте дохода у семьи.

Российский лидер подписал в то же время ещё ряд законов, в том числе закон о новой обязанности операторов в РФ, теперь они будут отключать связь по требованию ФСБ.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше