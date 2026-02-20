Путин подписал закон о дополнительных неоплачиваемых отпусках ветеранам СВО

Речь идёт о внесении изменений в закон «О ветеранах». Цель этих изменений — повысить уровень социальной защищённости ветеранов боевых действий. Это лица, направлявшиеся для выполнения задач на территории ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года, имеющих особые заслуги в выполнении указанных задач и при этом отработавших на этих территориях в общей сложности не менее шести месяцев, либо откомандированных досрочно по уважительным причинам.