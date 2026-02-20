Путин подписал закон о дополнительных неоплачиваемых отпусках ветеранам СВО

Россияне, которые ранее направлялись для выполнения задач в зону СВО, получили право на дополнительный неоплачиваемый отпуск. Он может составлять до 35 дней в год. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Речь идёт о внесении изменений в закон «О ветеранах». Цель этих изменений — повысить уровень социальной защищённости ветеранов боевых действий. Это лица, направлявшиеся для выполнения задач на территории ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года, имеющих особые заслуги в выполнении указанных задач и при этом отработавших на этих территориях в общей сложности не менее шести месяцев, либо откомандированных досрочно по уважительным причинам.
Нововведения также касаются лиц, направлявшихся в командировку в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, и тех, кто выполнял специальные задачи в Сирии с 30 сентября 2015 года.
Также Путин подписал закон о сохранении ежемесячного пособия многодетным семьям. Этот документ позволит сохранить выплаты при небольшом росте дохода у семьи.
Российский лидер подписал в то же время ещё ряд законов, в том числе закон о новой обязанности операторов в РФ, теперь они будут отключать связь по требованию ФСБ.