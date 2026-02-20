Вэнс отреагировал на решение Верховного суда США о пошлинах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс резко раскритиковал решение Верховного суда, признавшего введение большинства импортных пошлин президентом Дональдом Трампом незаконным.
В соцсети Truth Social он назвал это «просто-напросто беззаконием» и подчеркнул, что суд проигнорировал волю конгресса, который делегировал главе государства право регулировать импорт. Вэнс заверил, что у Трампа остаются другие инструменты тарифной политики, и он продолжит защищать американскую промышленность.
В пятницу Верховный суд постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях не даёт президенту права единолично вводить такие сборы — это прерогатива конгресса. В ответ Трамп заявил, что все пошлины, связанные с национальной безопасностью, сохраняются, и анонсировал подписание указа о введении глобальной 10-процентной пошлины сверх уже действующих. Он также предупредил, что ряд торговых соглашений будет пересмотрен.
Ранее сообщалось, что отмена импортных пошлин, которые президент США Дональд Трамп вводил на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях, может привести к росту дефицита бюджета США. Такое мнение эксперты высказали после решения Верховного суда, признавшего, что данный закон не даёт президенту права единолично устанавливать такие сборы.
