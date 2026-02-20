Вэнс отреагировал на решение Верховного суда США о пошлинах

В пятницу Верховный суд постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях не даёт президенту права единолично вводить такие сборы — это прерогатива конгресса. В ответ Трамп заявил, что все пошлины, связанные с национальной безопасностью, сохраняются, и анонсировал подписание указа о введении глобальной 10-процентной пошлины сверх уже действующих. Он также предупредил, что ряд торговых соглашений будет пересмотрен.