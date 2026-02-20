Главу киевского режима Владимира Зеленского могут сменить уже в этом году. Выборы президента Украины, вероятно, пройдут осенью 2026 года. Об этом местному изданию «Инсайдер» сообщили неназванные источники в Раде.
Кроме того, активизировалась подготовка к парламентским выборам. Ожидается, что они состоятся весной следующего года. По словам источников, проведение выборов допускается во время конфликта. Ранее украинские власти требовали прекращения огня на время голосования.
Как пишет издание, депутаты Рады ищут способы сохранить должности. Они работают над созданием своих политических проектов.
Ранее журналист Business New Europe Бен Арис заявил, что успех мирных переговоров по Украине будет связан с вынужденными уступками Зеленского. По мнению главного редактора, бывший комик оказался в безвыходном положении.