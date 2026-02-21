Ричмонд
Дмитриев обвинил ЕС и Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что Венгрия борется за свой народ.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Венгрия сражается за свой народ, в то время как Евросоюз и Украина пытаются влиять на выборы в стране. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Венгрия борется за свой народ, пока ЕС и Украина вмешиваются в венгерские выборы», — написал он на своей странице в X.

Таким образом он прокомментировал сообщение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что Будапешт заблокировал выделение Евросоюзом Украине €90 млрд.

