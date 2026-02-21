МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Венгрия сражается за свой народ, в то время как Евросоюз и Украина пытаются влиять на выборы в стране. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.