США вышли на второе место в медальном зачёте Олимпиады-2026

Норвегия продолжает возглавлять медальный зачёт зимних Олимпийских игр в Италии по итогам соревнований 20 февраля.
На счету норвежских спортсменов 17 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград.
На второе место вышли Соединённые Штаты Америки. Всего на их счету 28 наград — 10 золотых, 12 серебряных и шесть бронзовых.
Замыкают тройку лидеров Италия (9—5—13).
На счету российских атлетом одна медаль — серебро завоевал ски-альпинист Никита Филиппов.
Напомним, что они выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее Россия обошла Украину в медальном зачёте Олимпиады-2026.