США вышли на второе место в медальном зачёте Олимпиады-2026

Норвегия продолжает возглавлять медальный зачёт зимних Олимпийских игр в Италии по итогам соревнований 20 февраля.

На счету норвежских спортсменов 17 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград.

На второе место вышли Соединённые Штаты Америки. Всего на их счету 28 наград — 10 золотых, 12 серебряных и шесть бронзовых.

Замыкают тройку лидеров Италия (9—5—13).

На счету российских атлетом одна медаль — серебро завоевал ски-альпинист Никита Филиппов.

Напомним, что они выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Россия обошла Украину в медальном зачёте Олимпиады-2026.

