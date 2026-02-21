Катастрофические потери ВСУ и освобождение Криничного: что происходит в зоне СВО

ВСУ потеряли более 1,5 млн человек с начала СВО, заявил первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, численность украинских войск снижается — в том числе из-за трудностей в процессе мобилизации. В пятницу Минобороны РФ также сообщило подробности освобождения Криничного в Запорожской области. В ведомстве подчеркнули, что взятие этого населённого пункта имеет важное значение для дальнейшего наступления на запад. В свою очередь, «Уралвагонзавод» объявил о поставке в войска партии бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80, доработанных с учётом опыта СВО.
С начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 млн человек. Об этом заявил первый замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда».
«Их потери в 2025 году составили около 6,7 тыс. танков и боевых бронированных машин, более 12 тыс. орудий и миномётов, а в живой силе — свыше 520 тыс. военнослужащих. Всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 млн человек», — рассказал генерал-полковник.
По его словам, киевский режим испытывает серьёзные трудности с мобилизацией. Кроме того, российский Генштаб фиксирует тенденцию к снижению численности украинской армии.
«На сегодняшний день киевский режим значительно утратил возможность восполнять свои группировки за счёт принудительной мобилизации граждан. Количество ежемесячно мобилизуемых в среднем уменьшилось почти в два раза. Таким образом, формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск», — подчеркнул Сергей Рудской.
«Мы сожгли этот блиндаж».
В пятницу, 20 февраля, Минобороны РФ обнародовало подробности боёв за Криничное в Запорожской области, которое было взято под контроль на этой неделе. Как отмечается в материале ведомства, населённый пункт был зачищен от формирований ВСУ военнослужащими 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск «Восток».
В результате операции в Криничном был уничтожен личный состав подразделения противника из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, две боевые бронированные машины, два пункта управления БПЛА и пять гексакоптеров.
Наводчик-оператор с позывным Ярый отметил хорошую координацию действий с командованием в ходе штурма.
«Командир всегда вёл нас “птицей” (БПЛА. — RT)… Мы без присмотра никогда не оставались. Шаг влево, шаг вправо — контролировалось командиром», — сказал военный.
В свою очередь, стрелок с позывным Ангарский рассказал, что во время штурма ему удалось сжечь блиндаж противника.
«У меня с собой был бензин… Мы сожгли этот блиндаж полностью… Я сам обгорел маленько, но это ничего страшного. По итогу у меня получилось штурмануть», — отметил боец.
Военнослужащие сообщают, что после освобождения населённого пункта противник пытался заезжать на бронетехнике на окраину деревни, чтобы снять видео с флагом и заявить о якобы возврате территории. Все такие попытки пресекались российскими военными.
По оценке МО РФ, освобождение Криничного имеет важное значение для дальнейшего наступления на запад. Кроме того, занятие этого населённика позволило отодвинуть линию фронта от Гуляйполя, освобождённого от формирований ВСУ в декабре прошлого года.
Залп от морпехов.
Военное ведомство также опубликовало видео работы РСЗО «Град» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Центр». Сообщается, что экипаж этой установки одним залпом уничтожил несколько вражеских расчётов БПЛА и пункт управления формирований ВСУ на Добропольском направлении.
Позиции противника были выявлены с помощью воздушной разведки. После этого морпехи оперативно выдвинулись на позицию, развернули боевую машину и нанесли огневое поражение по заданному району.
«Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение всех выявленных вражеских целей», — говорится в релизе МО.
Фронтовой эвакуатор.
«Уралвагонзавод» поставил в войска партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. Эта система предназначена для эвакуации аварийных танков и другой техники из-под огня противника, вытаскивания застрявших бронемашин и оказания помощи экипажам при ремонте и техническом обслуживании в полевых условиях.
БРЭМ-80 создана на базе танка Т-80 и доработана с учётом реальных боевых задач в зоне СВО. Обновлённая версия, в частности, отличается повышенной защитой экипажа и наличием механизированной сцепки, которая позволяет эвакуировать повреждённую технику, не покидая машину. Кроме того, на БРЭМ были установлены гидравлические лебёдки и бульдозерный отвал для расчистки путей.
«БРЭМ-80 способна вытащить с поля боя не только отечественные танки, но и тяжёлую западную бронетехнику. А газотурбинный двигатель обеспечивает мгновенный запуск даже в арктический холод — машина работает там, где другая техника просто встанет», — отмечают разработчики.