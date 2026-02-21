Катастрофические потери ВСУ и освобождение Криничного: что происходит в зоне СВО

ВСУ потеряли более 1,5 млн человек с начала СВО, заявил первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, численность украинских войск снижается — в том числе из-за трудностей в процессе мобилизации. В пятницу Минобороны РФ также сообщило подробности освобождения Криничного в Запорожской области. В ведомстве подчеркнули, что взятие этого населённого пункта имеет важное значение для дальнейшего наступления на запад. В свою очередь, «Уралвагонзавод» объявил о поставке в войска партии бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80, доработанных с учётом опыта СВО.