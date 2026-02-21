Ричмонд
Мать Костылевой — о произвольной Петросян: танго не было от слова «совсем»

Ирина Костылева, мама юной фигуристки Елены Костылевой, высказалась о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде.

«Она уже выехала не побеждать. Тулуп — не вошла в отталкивание. Прыгнула низко в длину. Танго не было от слова “совсем”. Очень была напряжена и осторожна. Боролась с прыжками, а не катила, как Лью. Видела я эту произвольную программу в исполнении Аделии и более искромётной», — написала она в соцсетях.

В произвольной программе Аделия Петросян не сумела чисто приземлить четверной тулуп. В сумме она набрала 214,53 балла и оказалась на шестом месте.

Ранее Петросян раскрыла, что ей сказала Костнер после шестого места на Играх-2026.