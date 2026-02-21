Глава Нацгвардии Украины Пивненко: ВСУ уйдут из Донбасса при указе Зеленского

Командующий украинской Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что подразделения ВСУ покинут территории Донбасса в случае, если соответствующий приказ отдаст Владимир Зеленского.
Его слова передаёт «BBC News Украина».
«Если будет существовать такой приказ от Верховного главнокомандующего, украинские военные его выполнят», — подчеркнул военный.
Ранее Зеленский сообщил, что повестка переговоров России и Украины в Швейцарии включала обсуждение острых политических тем, в том числе ситуацию в Донбассе и вокруг Запорожской атомной электростанции.