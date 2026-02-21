РФ на саммите по ИИ акцентировала важность преодоления цифрового неравенства

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская сторона акцентировала важность преодоления цифрового неравенства и создания условий для недискриминационного доступа к технологиям на саммите по искусственному интеллекту (ИИ), организованном индийской стороной в Нью-Дели. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
В дипведомстве проинформировали, что 18−20 февраля российская делегация во главе с министром цифрового развития Максутом Шадаевым приняла участие в форуме в Нью-Дели, МИД России представлял заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов. «В выступлении от имени Российской Федерации была акцентирована важность обеспечения безопасности и критериев доверенности данной технологии, совместных усилий по преодолению цифрового неравенства, создания условий для недискриминационного доступа к ресурсам ИИ — данным, вычислительным мощностям, программно-аппаратной базе. Была также отмечена необходимость сохранения центральной координирующей роли ООН в обсуждении вопросов, связанных с международным сотрудничеством в сфере ИИ», — отметили в МИД РФ.
«Российская сторона приветствовала итоговую декларацию, которая закрепляет ряд отечественных инициатив, нацеленных на наращивание международного сотрудничества в области обеспечения безопасности и необходимого уровня доверенности искусственного интеллекта, активизацию консолидированных усилий по использованию ИИ в науке, экономике, социальной сфере для решения задач сокращения цифрового разрыва и предоставления государствам равных возможностей для развития данной технологии», — подчеркнули в министерстве.
В дипведомстве также сообщили, что в рамках двусторонней встречи на полях форума замглавы МИД РФ Александр Алимов и заместитель генерального секретаря ООН, специальный посланник по цифровым технологиям Амандип Гилл обсудили вопросы многостороннего сотрудничества в области развития информационно-коммуникационных технологий, включая ИИ, цифровую повестку. «В рамках деловой программы саммита ведущие отечественные компании — разработчики в сфере ИИ провели презентации своей продукции», — добавили в министерстве.