РФ на саммите по ИИ акцентировала важность преодоления цифрового неравенства

В дипведомстве проинформировали, что 18−20 февраля российская делегация во главе с министром цифрового развития Максутом Шадаевым приняла участие в форуме в Нью-Дели, МИД России представлял заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов. «В выступлении от имени Российской Федерации была акцентирована важность обеспечения безопасности и критериев доверенности данной технологии, совместных усилий по преодолению цифрового неравенства, создания условий для недискриминационного доступа к ресурсам ИИ — данным, вычислительным мощностям, программно-аппаратной базе. Была также отмечена необходимость сохранения центральной координирующей роли ООН в обсуждении вопросов, связанных с международным сотрудничеством в сфере ИИ», — отметили в МИД РФ.