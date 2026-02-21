Ричмонд
Рядовой Заверуха спас самоходную установку от налета дронов ВСУ

Российский боец сбил два БПЛА противника из штатного оружия.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Механик-водитель рядовой Георгий Заверуха уничтожил два летящих на самоходную артиллерийскую установку дрона противника, чем спас машину от уничтожения. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Рядовой Заверуха первым заметил приближающиеся дроны, оперативно занял удобную огневую позицию и метким огнем уничтожил первый дрон, затем увидел заходящий на атаку второй дрон, дождался его приближения и также поразил его огнем из штатного вооружения», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что впоследствии экипаж продолжил движение и, выйдя на огневую позицию, подавил артиллерийский расчет противника и уничтожил группу украинских боевиков.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о подвиге младшего сержанта Егора Матейкина. «Используя рельеф местности, Егор Матейкин рассредоточил подразделение по укрытиям и организовал эффективное огневое поражение дронов, что позволило оперативно уничтожить несколько БПЛА и продолжить движение. В результате грамотных действий штурмовой группы противник не ожидал атаки с этого направления. Егор Матейкин первым ворвался на позиции противника, уничтожил несколько украинских боевиков, чем обеспечил быстрое продвижение группы по опорному пункту», — проинформировали там.

