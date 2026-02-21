Путин законодательно ограничил передачу за рубеж генетических данных россиян

В России ограничили передачу генетических данных граждан за рубеж. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Речь идёт о данных, полученных в ходе генетических и иммунологических исследований.
Эта информация не должна передаваться иностранным физическим и юридическим лицам, как находящимся на территории РФ, так и за рубежом, а также иностранным государствам. Изменения внесены в федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности».
Соответственно, под запрет попали сведения, которые собирают ученые и медики при изучении иммунитета и наследственных заболеваний.
Напомним, обращение с генетическими данными напрямую связано с вопросами безопасности. Уникальность этой информации обуславливает необходимость особых механизмов ее правовой защиты.
