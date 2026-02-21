Ричмонд
Путин ужесточил требования к букмекерам для борьбы с игроманией

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий с 1 сентября 2026 года требования к букмекерским конторам и тотализаторам.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон обязывает операторов размещать на сайтах для приёма интерактивных ставок информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх.

Кроме того, посетителям должен быть обеспечен доступ к сведениям о финансовых услугах по инвестированию свободных средств.

Предупреждения о рисках должны размещаться и при входе в пункты приёма ставок, а реклама азартных игр теперь должна содержать предупреждение о риске зависимости.

Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко заявляли о планах ужесточить ответственность операторов за нарушения при продаже сим-карт.

Также сообщалось, что с марта для получения микрозаймов потребуется подтверждение личности по биометрии.

