Названа средняя цена легковых шин в России в 2025 году

Всего в 2025 году в России произвели 35,1 миллиона шин. При этом легковые шины заняли 80% от всей шинной продукции произведенной в России за прошлый год. Следом идут грузовые с долей 10% и легкогрузовые — 6%. У строительных, горных и промышленных шин — 0,3% от всего производства.