Junge Welt усомнилась в шансах ЕС получить место за столом переговоров по Украине

Список требований к Москве, подготовленный главой евродипломатии Каей Каллас, не повлияет на позицию России по вопросу участия ЕС в переговорах по Украине. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

В материале отмечается, что документ представляет собой «список антироссийских пожеланий» и фактически выглядит как требование «безоговорочной капитуляции».

Автор подчёркивает, что при нынешних реалиях Москва вряд ли предоставит Евросоюзу место за столом переговоров, а инструментов для давления у Брюсселя нет.

Также в публикации говорится, что целью ЕС является не достижение мира, а срыв переговорного процесса и продолжение боевых действий.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на новый раунд переговоров по Украине в феврале.

В Кремле сообщали, что о дате и месте следующего раунда будет объявлено после достижения соответствующих договорённостей.

