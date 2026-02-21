Список требований к Москве, подготовленный главой евродипломатии Каей Каллас, не повлияет на позицию России по вопросу участия ЕС в переговорах по Украине. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.
В материале отмечается, что документ представляет собой «список антироссийских пожеланий» и фактически выглядит как требование «безоговорочной капитуляции».
Автор подчёркивает, что при нынешних реалиях Москва вряд ли предоставит Евросоюзу место за столом переговоров, а инструментов для давления у Брюсселя нет.
Также в публикации говорится, что целью ЕС является не достижение мира, а срыв переговорного процесса и продолжение боевых действий.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на новый раунд переговоров по Украине в феврале.
В Кремле сообщали, что о дате и месте следующего раунда будет объявлено после достижения соответствующих договорённостей.