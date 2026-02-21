Новости СВО. Прорыв в Харьковской области и штурм Константиновки, ВСУ потеряли 1,5 млн, Зеленский хочет воевать до 2028 года, 21 февраля

Пока на границе идут бои, в областном центре мужчины ищут необычные способы уклониться от службы в ВСУ. В суде была рассмотрена жалоба на ТЦК: мужчина даже сменил пол и попытался сняться с учёта, но ему отказали. В итоге суд встал на сторону новоиспечённой женщины, так как они пока служат добровольно.