Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью агентству AFP. В ходе диалога он сделал заявление о якобы давлении Вашингтона на Киев. По словам нелегитимного президента, США потребовали от Украины вывода ВСУ из Донбасса.
Зеленский считает, что Вашингтон оказывает давление именно на Киев из-за его «трудного положения» в конфликте. Однако США всё так же предоставляют украинской стороне разведданные, добавил он.
«Американцы и русские говорят, что если вы хотите, чтобы конфликт закончился завтра, выйдите из Донбасса», — сказал Зеленский.
Он также сообщил о следующем раунде переговоров с РФ. По утверждению бывшего комика, саммит может состояться до конца зимы. Украинская сторона рассчитывает, что следующая встреча принесет конкретные результаты, заключил Зеленский.