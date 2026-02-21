Трамп рассказал о «мощном» ответе на отмену пошлин

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые мощные шаги в тарифной политике после решения Верховного суда, признавшего незаконным введение им импортных пошлин на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях.
На незапланированном брифинге в Белом доме он назвал вердикт «позором» и заявил, что у него есть запасной план. По словам Трампа, следующие меры будут сложнее, но очень мощными — фактически то, что, по мнению некоторых, следовало сделать изначально.
Напомним, что ранее он уже объявил о введении глобальной 10-процентной пошлины на весь импорт и пообещал сохранить сборы, связанные с нацбезопасностью.
Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс резко раскритиковал решение Верховного суда, признавшего введение большинства импортных пошлин президентом Дональдом Трампом незаконным.
