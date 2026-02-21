Американцев предупредили об аферистах под видом борцов с мошенниками

Федеральная торговая комиссия (FTC) — независимый орган по защите прав потребителей — ранее сообщала о росте на 25% потерь американцев от действий мошенников в 2024 году по сравнению с 2023. Всего в 2024 году аферисты обогатились за счет американцев на 12,5 миллиардов долларов. Данные о потерях за 2025 год пока не обобщили.