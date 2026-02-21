Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американцев предупредили об аферистах под видом борцов с мошенниками

ФРС США предупредил американцев об аферистах под видом борцов с мошенниками.

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США предостерегла американцев о подозрительных электронных письмах с предупреждениями о мошенничестве, за которыми могут скрываться аферисты.

«Мошенники используют ложные предупреждения о махинациях и другие тактики запугивания, чтобы украсть вашу финансовую информацию», — говорится в сообщении ФРС.

Американский банковский регулятор предупреждает о необходимости с подозрением относиться к электронным письмам якобы от Федеральной резервной системы, которых не ожидал получатель.

Федеральная торговая комиссия (FTC) — независимый орган по защите прав потребителей — ранее сообщала о росте на 25% потерь американцев от действий мошенников в 2024 году по сравнению с 2023. Всего в 2024 году аферисты обогатились за счет американцев на 12,5 миллиардов долларов. Данные о потерях за 2025 год пока не обобщили.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше