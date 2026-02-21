Ричмонд
СМИ: партнеры США ждут, что Трамп применит другие механизмы по вводу пошлин

Politico: партнеры США ждут, что Трамп применит другие механизмы по вводу пошлин.

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Торговые партнеры США ожидают, что президент страны Дональд Трамп после решения верховного суда воспользуется другими механизмами для возможного замещения ранее введенных пошлин, сообщило издание Politico.

Верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.

«Торговые партнеры (США — ред.), тем не менее, в основном ожидают, что Трамп найдет способ ввести замещающие пошлины при помощи законных способов, имеющихся в его распоряжении», — говорится в публикации издания.

Издание привело слова французского дипломата, который отметил, что в стране «наблюдали за этим решением», однако ожидают, что администрация Трампа «воспользуется другими правовыми инструментами» для потенциального возмещения пошлин. Схожую точку зрения изданию выразили дипломат из Азии, немецкий политик и глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге.

Кроме того, канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю между Канадой и США Доминик Леблан отметил, что решение верховного суда подтверждает «неоправданность» пошлин Трампа, подчеркнув, что «предстоит еще много работы» по поддержке пострадавших от решений Штатов предприятий и работников.

Трамп, в свою очередь, заявлял, что все пошлины, связанные с национальной безопасностью, сохраняются в полной мере, несмотря на решение. Он добавил, что в пятницу подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% дополнительно к уже инициированным, и объявил, что ряд торговых сделок, заключенных США с иностранными государствами, изменится из-за решения суда.

