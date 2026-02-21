Ричмонд
CNN: Зеленский начинает рабочий день в 4 утра, выпивая много кофе

Журналисты CNN выяснили, что Владимир Зеленский начинает рабочий день в четыре утра, выпивая много кофе.

«Он пьёт много кофе — чёрного, без сахара, чтобы пережить рабочий день, который обычно начинается между тремя и четырьмя часами утра», — указано в публикации.

Журналисты также отметили, что за время спецоперации сильно изменилась внешность главы киевского режима — на его лице появились морщины, а на голове становится всё больше седых волос.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пошутила о том, как Зеленский борется с наркоманией — по её словам, он «лично уничтожает дозу за дозой».

