Журналисты CNN выяснили, что Владимир Зеленский начинает рабочий день в четыре утра, выпивая много кофе.
«Он пьёт много кофе — чёрного, без сахара, чтобы пережить рабочий день, который обычно начинается между тремя и четырьмя часами утра», — указано в публикации.
Журналисты также отметили, что за время спецоперации сильно изменилась внешность главы киевского режима — на его лице появились морщины, а на голове становится всё больше седых волос.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пошутила о том, как Зеленский борется с наркоманией — по её словам, он «лично уничтожает дозу за дозой».
