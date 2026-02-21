Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев отметил патриотизм Венгрии, Словакии и Чехии на фоне других стран ЕС

Глава РФПИ назвал остальную часть Европы либеральной и бюрократической.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Патриотизм Венгрии, Чехии и Словакии действительно выделяется на фоне либеральной бюрократии Европы. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Это правда. Либеральная бюрократическая Европа. Патриотичная Венгрия, Чехия и Словакия», — написал он в X.

Таким образом он прокомментировал сообщение президента США о либеральном пути Европы.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше