МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Патриотизм Венгрии, Чехии и Словакии действительно выделяется на фоне либеральной бюрократии Европы. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Это правда. Либеральная бюрократическая Европа. Патриотичная Венгрия, Чехия и Словакия», — написал он в X.
Таким образом он прокомментировал сообщение президента США о либеральном пути Европы.
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.Читать дальше