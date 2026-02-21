Бессент раскритиковал решение Верховного суда США по пошлинам Трампа

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Решение верховного суда США о признании незаконными иностранных пошлин стало серьезным ударом для американского народа и лишило президента Соединенных Штатов Дональда Трампа важного рычага влияния, заявил глава минфина Штатов Скотт Бессент.
В пятницу верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение позором и отметил, что у него есть запасной план.
«Сегодня американский народ потерпел поражение, так как лишение президента Трампа важного рычага в рамках полномочий IEEPA (закона о чрезвычайных экономических полномочиях — ред.) стало серьезной потерей для всей страны», — сказал министр в эфире телеканала Fox News.