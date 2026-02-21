На Западе рассказали, как торговые партнеры США отреагировали на отмену пошлин

Торговые партнёры США ожидают, что Дональд Трамп после решения Верховного суда, отменившего его импортные пошлины, воспользуется другими законными механизмами для их замещения. Об этом сообщает Politico.
Суд постановил, что президент не имел права вводить такие сборы на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях — это прерогатива конгресса. Однако, как отмечает издание, дипломаты из Франции, Азии, Германии и Европарламента сходятся во мнении, что администрация США найдёт иные правовые инструменты.
Канадский министр Доминик Леблан заявил, что решение суда подтвердило «неоправданность» пошлин Трампа, и теперь предстоит поддержать пострадавшие предприятия.
Сам Трамп анонсировал введение глобальной 10-процентной пошлины и сохранение сборов, связанных с нацбезопасностью.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп анонсировал новые мощные шаги в тарифной политике после решения Верховного суда, признавшего незаконным введение им импортных пошлин на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях.
